- Titular la Cupa Mondiala 2022, Aurelien Tchouameni este unul dintre francezi, alaturi Kingsley Coman, care a ratat la loviturile de departajare in finala cu Argentina de la Cupa Mondiala, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Atacantul francez Kingsley Coman a ratat primul la loviturile de departajare in esecul Frantei cu Argentina de la Cupa Mondiala si a primit multe insulte rasiste pe retelele de socializare. Clubul sau Bayern Munchen a condamnat mesajele ofensive la adresa jucatorului intr-o postare pe Twitter, potrivit…

- Drake a pierdut un milion de dolari dupa ce a pariat pe Argentina in finala Cupei Mondiale. Cum adica? Argentina a caștigat Cupa Mondiala din Qatar 2022, deci care este problema? Ei bine, rapperul canadian a pariat ca vor caștiga in timp regulamentar. Argentina a reușit un 3-2 impotriva Franței in ultimele…

- Selectionata Argentinei a cucerit al treilea sau titlu mondial dupa ce a invins Franta cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare, duminica seara, in finala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, in care scorul a fost egal, 3-3 (2-0, 2-2), la capatul prelungirilor, pe Lusail Stadium din Al Daayen. Articolul…

- Louis van Gaal a confirmat vineri seara ca va parasi postul de selectioner al Olandei, dupa esecul suferit de echipa sa in fata Argentinei, la loviturile de departajare ( scor 3-4 ), in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar. „Nu voi continua ca antrenor al selectionatei Olandei,…

- Naționala de fotbal a Argentinei s-a calificat cu emoții in semifinala Campionatului Mondial din Qatar, invingand la lovituri de departajare Olanda. Dupa 90 de minute, scorul a fost 2-2, dupa ce Argentina a condus cu 0-2. La penalty-uri, Argentina a ratat o data, iar Olanda de doua ori, noteaza Mediafax.Dupa…

- Argentina s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de la Qatar 2022 dupa ce au invins Olanda la loviturile de departajare, 4-3, dupa 2-2 in 120 de minute. Lautaro Martinez a fost cel care a inscris penalty-ul calificarii.

- Raheem Sterling nu a facut parte din lotul Angliei pentru victoria de duminica in fața Senegalului, dupa ce hoți inarmați au patruns in casa lui. Familia lui Sterling se afla in locuința, iar el a vrut sa se intoarca imediat ce a fost anunțat de incident, scrie SkyNews.