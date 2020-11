Stiri pe aceeasi tema

- Olandezul Jan Kees Martijn, noul sef al misiunii Fondului Monetar International pentru Romania Noul sef al misiunii Fondului Monetar International (FMI) pentru Romania este olandezul Jan Kees Martijn, a anuntat, vineri, reprezentantul regional al FMI pentru Europa Centrala si de Est, Nadeem Ilahi, intr-un…

- Activitatea economica, potrivit indicelui activitații zilnice calculat de BCR, a ajuns, in aprilie, la 26 din nivelul activitații economice pre-criza, dar și revenit rapid, ajungand la 63% in luna iulie. In schimb, in august și septembrie redresarea economica a fost mai lenta. In prezent, putem spune…

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a afirmat joi ca actuala colaborare intre Lockheed Martin si ROMAERO reprezinta parteneriatul pentru securitate si relatia extraordinara dintre Statele Unite, Romania si Polonia. Acesta a participat joi la semnarea Memorandumului de Intelegere…

- Dezvoltatorul imobiliar Nepi Rockcastle vrea sa ofere un pret pentru terenul de la Romexpo, pe care statul roman vrea sa-l doneze Camerei de Comerț Dezvoltatorul imobiliar Nepi Rockcastle este interesat sa participe la o licitatie publica de selectie a investitorului pentru dezvoltarea proiectului de…

- Companiile ROMAERO si Sikorsky, parte a grupului Lockheed Martin, semneaza joi un Memorandum de Intelegere, in vederea infiintarii in Romania a unui Centru Regional de Echipare si Intretinere a Elicopterelor Black Hawk, pentru Europa Centrala, noteaza Agerpres. Conform acordului, Romania ar urma…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis duminica, 23 august a.c., un mesaj cu ocazia Zilei Comemorarii Victimelor Fascismului și Comunismului. "Adevarul istoric, farul care ghideaza Romania democratica Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat pe 23 august 1939, a insemnat inceputul celei mai intunecate…