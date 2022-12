Stiri pe aceeasi tema

- ​Un al doilea raport de evaluare Schengen in cazul Romaniei, misiune la care a participat și Olanda de aceasta data, constata ca țara noastra i​ndeplinește, in continuare, toate condițiile necesare pentru aplicarea in integralitate a acquis-ului Schengen. Misiunea de evaluare s-a derulat pe 17 noeimbrie,…

- „Postez un video realizat de un cetațean revoltat de faptul ca Romania nu a intrat inca in spațiul Schenghen. Omul filmeaza o coloana de tiruri de peste 12 kilometri care așteapta sa iasa din țara prin vama Nadlac.Cred ca a venit timpul ca atat Olanda cat și Austria sa ințeleaga ca vremurile s-au schimbat.…

- Expertii Comisiei Europene si ai tarilor membre ale UE vor prezenta astazi, la Bruxelles, Grupului de lucru pentru Schengen raportul si concluziile lor privind misiunea de evaluare din Romania si Bulgaria. Raportul este unul pozitiv pentru Romania – au declarat surse guvernamentale. Olanda nu si-a trimis…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, transmite, vineri, intr-un comunicat, ca „in contextul in care Olanda ține Romania in șah in privința aderarii la spațiul Schengen, ideea de solidaritate risca sa se transforme in ipocrizie și dubla masura”. El cere USR sa arate ca „sunt solidari cu interesele…

- "Am participat la vot si sunt si unul dintre autorii motiunii. Ceea ce trebuie sa stie oamenii este ca pentru prima data PE, printr-o rezolutie votata cu o larga majoritate, cere expres Consiliului European sa adopte pana la sfarsitul acestui an o decizie in ceea ce priveste intrarea noastra in spatiul…

- Olanda e mai puțin inflexibila fața de o primire a Romaniei in Schengen, decat pare la prima vedere. Premierul Mark Rutte, același care de mai bine de zece ani a fost cel mai mare oponent al acceptarii Romaniei in Spațiul de Libera Circulație a spus ca parcurgerea procedurilor de aderare nu va dura…

- Ambasadorul Olandei la București a precizat pentru Europa Libera ca in acest moment țara pe care o reprezinta nu are informații din care sa reiasa un raspuns de acceptare a aderarii Romaniei in spațiul Schengen. E vorba de temporizare. In limbaj diplomatic, cel care urmeaza sa dea vestea susținerii…

- „Ca sa fii membru Schengen trebuie sa aplici un set de masuri. Pe care Romania le-a implementat. Deci, decizia e una pur politica. In decembrie se face și consiliul european pe Justiție și Afaceri Interne, la Bruxelles. Daca pana atunci Romania nu indentifica problemele la celelalte state membre, atunci…