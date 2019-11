Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ieri Libertatea a prezentat imagini cu casa lui Johannes Visscher, olandezul care a ucis-o pe fetița de 11 ani din Gura Șuții, astazi va aratam fotografii cu interiorul locuinței sale din localitatea Beers, in provincia Barbantul de Nord. Acestea au fost postate pe un site imobiliar din Olanda,…

- Au aparut noi imagini cu Johannes Visscher, cetateanul olandez considerat principalul suspect in cazul uciderii Adrianei Mihaela Fieraru, fetita de 11 ani din Gura Sutii. Individul a fost filmat cu putin timp inainte de a pleca spre Dambovita, acolo unde a avut loc odioasa crima.

- Olandezul suspectat ca a ucis o fetita din judetul Dambovita a fost surprins in momentul in care parasea Romania. Din imaginile inregistrate de camerele de supraveghere de pe aeroportul Otopeni se vede cum Johannes Visscher se deplaseaza pe un coridor.

- Presa olandeza a publicat imagini de la locul accidentului si scrie ca barbatul s-a omorat in timp ce era cautat de politie. Citeste si Olandezul nu a fost intrebat de politisti despre fetita ucisa. Ce spune seful Politiei Romane despre crima din Dambovita Johannes Visscher se afla…

- Olandezul suspectat ca a ucis fetita de 11 ani din localitatea Gura Sutii s-a sinucis. In cursul zilei de azi, cetațeanul olandez Johannes Visscher, in varsta de 47 de ani, principalul suspect in crima din Dambovița s-a sinucis in Olanda, aruncandu-se in fața unui TIR, precizeaza surse din Poliția…