Stiri pe aceeasi tema

- Olandezii isi aleg astazi noul parlament, cele mai recente sondaje de opinie indicand ca va avea loc o lupta stransa intre principalele partide si aliante politice participante, relateaza DPA, preluata de Agerpres. Formatiunea liberala aflata la guvernare, Partidul Popular pentru Democratie si Libertate…

- 14 noiembrie: Ziua Mondiala de Lupta impotriva Diabetului. Care sunt principalele simptome le bolii 14 noiembrie: Ziua Mondiala de Lupta impotriva Diabetului. Acestea este un eveniment global dedicat conștientizarii și combaterii acestei afecțiuni cronice care afecteaza milioane de oameni din intreaga…

- Votul pentru numirea conducerii ASF, care trebuia sa aiba loc in cursul zilei de maine, s-a amanat. Principalele motive sunt ca PNL nu a venit cu propunerea pentru primvicepreședinte și PSD inca nu a venit cu propunerea de vicepreședinte in domeniul asigurarilor. Pana la momentul actual, doar doua nume…

- Ieri, țarile de Jos au trimis in Romania primele lor cinci avioane de lupta F-16 pentru a fi folosite la pregatirea pilotilor ucraineni, a informat Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Tarile de Jos vor livra in total intre 12 si 18 avioane F-16 pentru a fi folosite in noul centru european de formare…

- Jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui sondaj de opinie national realizat de INSCOP, la comanda News.ro, declara ca in mod sigur ar merge la vot la alegerile parlamentare. PSD este pe primul loc in intentiile de vot, cu 28,7%, urmat in ordine de PNL si AUR. Diferenta PNL-AUR este 0,3%. In cazul…

- Polonia voteaza duminica intr-un scrutin parlamentar crucial pentru direcția spre care se va indrepta țara, iar sondajele indica o lupta stransa intre principalele forțe politice,... The post Alegeri in Polonia. Sondajele indica o lupta stransa intre Jaroslaw Kaczynski (PiS) și Donald Tusk (Coaliția…

- Lupta pentru București și socotelile PSD și PNL. Cum se vor da luptele in Capitala (analiza)PSD și PNL incep sa-și faca strategia pentru alegerile din București. Au de optat intre a fi adversare sau a-și imparți Capitala. Sondajele arata ca doar o alianța ar caștiga alegerile. Variantele sunt doua:…