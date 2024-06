Olandezii îl vor în atac pe fratele unui fost jucător din SuperLiga noastră Eșecul cu Austria, dar mai ales jocul haotic, cu multe greșeli defensive și cu o lipsa de inspirație in atac au aratat ca naționala Olandei nu este o sperietoare. Presa din Țarile de Jos considera ca trebuie ca la meciul cu Romania sa apara nume noi, in special in atac, pentru a revigora evoluția echipei. Unul dintre jucatorii de top care a fost criticat dupa meciul cu Austria și despre care se spune ca ar trebui lasat pe banca la partida cu Romania este Memphis Depay. A marcat un gol la acest turneu final, dar evoluțiile lui au fost mult sub așteptari. Presa batava vede ca putand avea un rol… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

- Brian Brobbey (22 de ani), fratele lui Kevin Luckassen, varf trecut pe la Poli Iași, Farul, Sepsi, Rapid și UTA, este cerut insistent in echipa de start a Olandei contra Romaniei, marți, ora 19:00, in optimile Euro 2024. Brian Brobbey este unul dintre cei 4 atacanți centrali din lotul Olandei pentru…

