Olandezii de la Envipco deschid la Sebeș o fabrică care va produce aparate pentru colectarea selectivă Miercuri, 4 mai 2022, la Sebeș se va deschide o noua fabrica, deținuta de compania olandeza Envipco, care va produce automate pentru colectarea selectiva. Noua construcție depașește suma de doua milioane de euro, ca valoare a investiției, rezultand astfel o suprafața de producție de 2.870 de metri patrați și o suprafața pentru birouri de 520 […] The post Olandezii de la Envipco deschid la Sebeș o fabrica care va produce aparate pentru colectarea selectiva first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes . Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

