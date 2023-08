Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Damen, acționar minoritar al Șantierului Mangalia, a anunțat vineri, 4 august, ca a emis notificarea de reziliere a Acordului de Asociere incheiat in 2018. Olandezii și-au argumentat decizia spunand ca au trecut 3 ani de blocaje și fara nicio implicare sau finanțare din partea statului roman.„In…

- Damen a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in 2018 a decis sa investeasca in Mangalia si a acceptat sa transfere partii romane 2% din actiunile companiei care opereaza santierul Mangalia. “In 2018, Damen a decis sa investeasca in Mangalia si a acceptat sa transfere partii romane 2% din…

- Damen a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in 2018 a decis sa investeasca in Mangalia si a acceptat sa transfere partii romane 2% din actiunile companiei care opereaza santierul Mangalia.“In 2018, Damen a decis sa investeasca in Mangalia si a acceptat sa transfere partii romane 2% din…

- Damen Holding B.V. (Damen) este un actor strategic in industria construcțiilor navale din Romania, deținand și investind in cele mai mari șantiere navale din țara (Galați și Mangalia) și operand cea mai mare companie de proiectare navala din Romania.

- Federația Sindicala Hermes din invațamant superior și cercetare științifica, luand act de fraudele ce se preconizeaza a fi comise la Ministerul cercetarii, inovarii și digitalizarii la final mandatului ministrului Sebastian Burduja in ceea ce privește 17 concursuri pentru ocuparea funcției de director…

- Fostul vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie Visinel Balan a anunțat ca o angajata a DGASPC Sector 4 ar fi dat copilul unei familii instarite, primind in schimb 10.000 de euro. Ministerul Familiei confirma ca la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Asociația Elevilor Constanța, alaturi de alte asociații din țara, anunța ca elevii susțin in integralitate revendicarile cadrelor didactice, inclusiv in continuarea grevei generale din Invațamant. La randul lor, elevii cer guvernanților sa nu iși mai bata joc de Educație și solicita, de asemenea, renunțarea…

- O femeie a trecut prin șocul vieții, dupa ce soțul sau, impotriva caruia a avut doua ordine de protecție, a agresat-o ți injughiat-o, in fața copiilor. Femeia susține ca operatorul de la 112 nu a ajutat-o deloc, din contra, tot ea a fost cea care a sunat pentru a doua oara, dupa ce barbatul s-a speriat…