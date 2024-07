Stiri pe aceeasi tema

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inchis luni in scadere cu 0,40%, la 18.588,28 puncte, pe fondul unei lichiditati a pietei de 61,5 milioane lei (12,37 milioane euro), sub jumatate din media anuala din 2024. Indicele BET-FI al societatilor de investitii financiare a inchis in…

- Bursa de Valori Bucuresti a anunțat, in 8 iulie, cele 50 de companii semifinaliste ale programului BVB Arena 2024, pe lista fiind nume precum evoMAG, IT Genetics, TED’s Coffee, Apemin Tușnad, Perla Harghitei, Scandia Food. Urmeaza votul publicului, prin care vor fi nominalizate trei companii, cele mai…

- Bursa de Valori București (BVB) a inchis ringul pe roșu total, in tranzacțiile din 10 iunie, dupa o evoluție cu mari oscilații ale indicilor, pe parcursul zilei. Principalul indice al pieței, BET, era in scadere cu 1,01 la suta, la finalul tranzacțiilor. Rulajul pe acțiuni a fost de 72.982.807 lei (14.666.962…

- InterCapital Asset Management, cel mai mare manager independent de invesțiții din Croatia, cu active de 500 de milioane de euro in administrare, a demarat, la Bursa de Valori București (BVB), primul ETF (Exchange Traded Fund). Exchange Traded Fund urmarește performanța indicelui BET-TRN, varianta de…

- Acțiunile Premier Energy au intrat la tranzacționare la Bursa de Valori București, din 28 mai, dupa incheierea perioadei de subscriere IPO, derulata in perioada 8-15 mai, cand au fost cumparate 6,25 milioane de acțiuni oferite in piața de companie, a anunțat, marți BVB. Oferta a fost suprasubscrisa…

- Bursa de Valori București a anunțat investitorii ca incepand cu 22 mai 2024, va demara un Program de rascumparare a propriilor acțiuni, pentru un pachet de 6.696.222 lei, in limitele și condițiile aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, din aprilie acest an. Prin Hotararea…

- Bursa de Valori București a inceput in creștere in toți indicii in ședința de joi, cu un volum de tranzacționare pe acțiuni de 2.985.970 lei (600.086 euro) la 60 de minute de la deschidere. Au fost tranzacționate 1.088 de acțiuni, la un volum total de piața de 1.564.990, in care au fost plasate cereri…

- Raiffeisen Bank a inregistrat un profit net de aproape 390 milioane lei in primul trimestru al anului 2024, conform raportarii facute joi la Bursa de Valori București. Acest rezultat vine in contextul majorarii cheltuielilor operaționale, creșterii costurilor cu personalul și a investițiilor din domeniul…