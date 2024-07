Olandezii ard de furie

Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea le-a transmis „cele mai calde felicitari" jucatorilor englezi dupa victoria cu 2-1 in fata Olandei si le-a urat „toate cele bune" pentru finala Euro 2024 de duminica impotriva Spaniei, intr-un comunicat postat pe site-ul cuplului regal, relateaza News.ro.„As dori sa va incurajez…

- Reprezentativa naționala a avut susținatori de marca la Dortmund, la victoria cu Olanda din semifinalele Euro 2024. Muzicienii britanici Adele și Ed Sheeran au trait la maximum in tribune, relateaza Daily Mail.Anglia s-a calificat in finala Euro 2024, dupa ce a invins Olanda cu 2-1. Eroul trupei lui…

- Selecționata Albionului s-a calificat in ultimul act al Campionatului European de fotbal, dupa ce s-a impus, miercuri seara, la Dortmund, cu scorul de 2-1, in fața Olandei, in semifinale. Olandezii au deschis scorul in minutul 7 prin Xavi Simons, insa englezii au egalat in minutul 18, prin capitanul…

- Presa engleza jubileaza, dupa ce naționala pregatita de Gareth Southgate (53 de ani) a invins-o pe Olanda cu scorul de 2-1, in a doua semifinala de la Euro 2024 și s-a calificat in marea finala, unde va da de Spania duminica, 14 iulie. In minutul 81 al meciului de pe Signal Iduna Park, Gareth Southgate…

- Finala Campionatului European de fotbal din Germania este Spania ndash; Anglia, a doua echipa obtinand calificarea in ultimul act dupa ce a trecut de Olanda in semifinala.Anglia s a impus cu 2 1, dupa ce a fost condusa cu 1 0, marcand golul victoriei in minutul 90 1 Au inscris Harry Kane 18 ndash; din…

- Dupa victoria Olandei in fața Romaniei, scor 0-3, capitanul Olandei, Virgil Van Dijk (32 de ani), a declarat ca este mulțumit de rezultat, dar ca echipa sa trebuia sa inscrie mai mult. Trei goluri a marcat Olanda prin Cody Gakpo și „dubla” lui Donyell Malen. Olandezii au avut 6 șuturi pe poarta și alte…

- Echipele favorite pentru EURO 2024, dar și caștigatoarea trofeului au fost stabilite de catre Inteligența Artificiala. Un site sportiv a aanalizat, cu ajutorul Inteligenței Artificiale, milioane de scenarii posibile, luand in calcul factor ca performanta, potentialul fiecarei echipe nationale sau tabloul…

- Rusia marcheaza joi, 9 mai, victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, cu o parada militara in Piața Roșie de la Moscova și evenimente organizate in alte 25 de orașe ale țarii. Totul, in timp ce relațiile cu Occidentul sunt tot mai tensionate, pe fondul avansului…