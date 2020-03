Guvernul olandez a anuntat joi interzicerea evenimentelor cu public de peste 100 de persoane, in raspuns la epidemia cu noul coronavirus Covid-19, si le-a cerut persoanelor cu probleme respiratorii sa ramana acasa, transmite Reuters. Premierul olandez Mark Rutte a facut totodata apel ca angajatii sa lucreze de acasa in masura in care lucrul de acasa este posibil si companiile sa aplice lucrul in ture pentru a reduce nivelul de raspandire a infectiilor. In acelasi timp insa, scolile din Olanda vor ramane deschise, deocamdata, a mentionat el. "Inchiderea scolilor ar contribui foarte putin la combaterea…