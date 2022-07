Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au detectat in premiera contaminarea carnii de vita și de porc cu microplastic, care a fost descoperit și in sangele animalelor crescute in ferme, scrie The Guardian.Instituția Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) din Olanda a anunțat descoperirea particulelor de plastic in trei sferturi…

- Fermierii din Țarile de Jos au blocat centrele de distribuție ale supermarketurilor in timpul unor mari proteste fața de noile legi de mediu. Legile privind emisiile de azot sunt menite sa reduca efectele incalzirii globale care amenința viața oamenilor pe Pamant, dar probabil vor duce la falimentarea…

- Incidente au izbucnit intre fermieri si politie marti seara in Tarile de Jos, pe fondul protestelor impotriva unui plan guvernamental de reducere a emisiilor de azot ce prevede inclusiv o reducere majora a efectivelor de animale, potrivit presei olandeze, transmite miercuri AFP. Fii la curent…

- Un atac armat la o ferma terapeutica din Tarile de Jos s-a soldat cu doi morti si doi raniti grav, iar presupusul autor al faptelor, prezentat ca dezechilibrat, a fost arestat, au anuntat vineri politia si mass-media locale, informeaza AFP.