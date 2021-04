Stiri pe aceeasi tema

- Olanda va prelungi pina la 20 aprilie masurile restrictive in vigoare pentru combaterea pandemiei de COVID-19, care se agraveaza in regat, reducind in acelasi timp cu o ora durata restrictiilor de circulatie, a anuntat marti seara premierul olandez Mark Rutte, relateaza AFP. „Numarul infectiilor este…

- Alegerile legislative din Olanda s-au incheiat, iar primele sondaje dau castigator partidul liberal conduse de Mark Rutte, premierul in functie din 2010. Citește și: Medicul Adina Alberts este cercetata disciplinar de Colegiul Medicilor, dupa ce a publicat schema de tratament impotriva Covid-19…

- Informații personale ale unui numar mare de persoane care au participat la programul de urmarire a contactelor din Olanda au fost scurse, a dezvaluit vineri serviciul de sanatate (GGD) din aceasta țara, potrivit Reuters.GGD a confirmat o știre aparuta în presa potrivit careia datele au…

- Premierul olandez Mark Rutte condamna vehement violentele petrecute la sfarșitul saptamanii, cand zeci de manifestanti au atacat politia si au incendiat un centru de testare Covid, in semn de protest fata de interdictia de circulatie pe timp de noapte. Masura fara precedent in Olanda dupa Al Doilea…

- Guvernul olandez condus de premierul Mark Rutte si-a dat vineri demisia in bloc in urma unei polemici provocate de ilegalitati administrative in acordarea de ajutoare pentru familiile cu copii, care au afectat in principal parinti imigranti in Olanda, multi fiind obligati sa se indatoreze pentru a returna…

- Masurile restrictive se prelungesc in Olanda pentru inca trei saptamani. Școlile și magazinele vor ramane inchise și in perioada urmatoare. Conform Reuters , in decembrie Olanda anunța impunerea unui lockdown. Premierul olandez, Mark Rutte, spune ca masurile anti-pandemie trebuie respectate in continuare…

- Restricțiile din Olanda, inclusiv inchiderea școlilor și a magazinelor, vor fi prelungite cu cel puțin inca trei saptamini in incercarea de a limita extinderea pandemiei de COVID-19, transmite Reuters. In decembrie, Olanda anunțase ca va intra intr-o perioada de carantina de cinci saptamini. Premierul…

- Olanda este ultima tara din UE care incepe vaccinarea. Premierul olandez: „Am fost luati pe nepregatite” Premierul olandez, Mark Rutte, a recunoscut ca guvernul sau nu era pregatit sa lucreze cu vaccinul Pfizer / BioNTech „atit de curind” si se pregatea pentru un produs complet „diferit”. La doua saptamini…