Olanda va interzice masinile diesel si pe benzina din 2030. Olandezii au inceput deja sa comande masini electrice

- Mașinile electrice sunt la moda peste tot in lume. Islandezii sunt cei mai grabiți sa protejeze mediul și sa achiziționeze un asemenea mijloc de transport. Așa ca fac comenzi peste așteptari pentru aceste produse.

- In prezent dar si in urmatorii cativa ani, masinile electrice sunt si vor fi mai scumpe, unele modele semnificativ, decat cele care au motoare cu ardere interna si au un nivel de echipare similar. Aceasta tendinta totusi s-ar putea schimba chiar peste 7 ani!

- Despre masinile electrice si despre cele hibride se vorbeste tot mai des. Rapoartele de vanzari pentru anul 2017 au aparut deja din partea multor branduri, iar procentele pentru vanzarea masinilor electrice cresc vazand cu ochii. In Norvegia, ponderea masinilor electrice…

- Conform datelor Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), in prima luna a acestui an, comparativ cu ianuarie 2017, inmatricularile au fost in crestere pe toate palierele, dar cel mai mare avans s-a inregistrat in cazul masinilor rulate urmat de cel al masinilor noi “verzi”,…

- Roma va interzice accesul masinilor diesel in centrul orasului incepand cu anul 2024, a anuntat primarul capitalei italiene, conform The Guardian, transmite News.ro . Roma este unul dintre orasele europene cu cel mai intens trafic si gazduieste mii de monumente istorice care sunt afectate de nivelul…

- O noua luna, o alta lovitura pentru masinile diesel si de aceasta data este una mai puternica. In urma unei hotarari a unei instanțe, orașele germane vor avea dreptul sa interzica vehiculele diesel mai vechi din unele zone.

- O instanta din Germania a decis ca orasele pot interzice masinile diesel pentru a lupta impotriva poluarii, hotararea avand potentialul de a cauza haos in trafic si o scadere dramatica a valorii acestui tip de masini. Una dintre instantele superioare din Germania a decis ca masinile care polueaza pot…

- Cea mai inalta instanta administrativa germana, in Leipzig, va decide joi daca marile orase germane au dreptul de a interzice diesel-urile vechi, decizia putand sa afecteze 15 milioane de masini, scrie Reuters. Scandalul Volkswagen a afectat grav imaginea masinilor diesel si ponderea acestora in totalul…