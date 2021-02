Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul regional din Madrid a anuntat vineri ca impune noi restrictii in contextul cresterii ratei de infectare cu SARS-CoV-2, astfel ca, de luni, va intra in vigoare o interdictie de circulatie intre orele 22:00 si 06:00, potrivit TVE. Localurile, unde nu vor fi permise mai mult de 4 persoane…

- Olanda va impune de sambata interdictia de circulatie pe timp de noapte, pentru prima data in epoca postbelica. Deputatii au aprobat, joi, cu majoritate de voturi, masura de urgenta propusa de guvern, in incercarea de a stopa propagarea coronavirusului, transmite Reuters. In cursul dezbaterii, partidele…

- Guvernul ceh a anuntat luni reinstaurarea unei interdictii de circulatie pe timpul noptii (23:00 - 5:00), precum si reinchiderea restaurantelor si barurilor din tara incepand de vineri, incluzand Craciunul, dupa o crestere semnificativa a contagierilor cu coronavirus, informeaza AFP, Reuters si EFE.…

