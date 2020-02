Olanda: Un plic-capcană a explodat în sediul băncii ING din Amsterdam O scrisoare capcana a explodat joi în sediul bancii ING din Amsterdam, fara a face victime, a doua zi dupa explozia unor scrisori adresate altor doua companii, a anunțat poliția, citata de AFP.



Un angajat al bancii a inhalat fumul degajat și i s-au acordat îngrijiri la fața locului.



Un alt plic capcana a fost descoperit joi dimineața în birourile companiei americane de soft Unisys, la Leusden (centru), dar a fost dezamorsat de unitațile speciale ale Ministerului Apararii.



Miercuri, doua plicuri-capcana au explodat, tot fara a face victime, în sediile…

Sursa articol: hotnews.ro

