Olanda: Un pasager clandestin a supravieţuit unui zbor de câteva ore, în compartimentul roţilor unui avion Politia olandeza a anuntat ca a gasit un pasager clandestin, in viata, in compartimentul rotilor unui avion care a aterizat pe aeroportul Schiphol din Amsterdam. Avionul a venit din Africa de Sud, informeaza bbc.com. Zborurile de la Johannesburg la Amsterdam dureaza aproximativ 11 ore. Avionul respectiv, unul de tip cargo, a avut o escala la […] The post Olanda: Un pasager clandestin a supravietuit unui zbor de cateva ore, in compartimentul rotilor unui avion appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia olandeza a anuntat ca a gasit un pasager clandestin în viata în compartimentul rotilor unui avion care a aterizat pe aeroportul Schiphol din Amsterdam. Aeronava venise din Africa de Sud, conform BBC. Zborurile de la Johannesburg la Amsterdam dureaza aproximativ 11 ore. Avionul…

- Un barbat a calatorit din Africa de Sud pana in Olanda ascuns in compartimentul trenului de aterizare al unui avion de marfa. Pasagerul clandestin a aterizat duminica pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam, de unde a fost dus la spital.

- Pasagerul clandestin a zburat din Africa de Sud pana in Amsterdam ascuns in compartimentul in care se retrag rotile avioanelor. Barbatul a supravietuit miraculos frigului din compartiment dar a fost prins pe aeroportul Schiphol din Olanda.

- Un barbat a calatorit tocmai din Africa de Sud și pana in Olanda ascuns in compartimentul trenului de aterizare al unui avion de marfa. Pasagerul clandestin a reușit sa supraviețuiasca calatoriei și a aterizat duminica pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, de unde a fost dus la spital, relateaza Reuters.…

- Un pasager clandestin a fost descoperit duminica in compartimentul in care se retrag roțile din fața ale unui avion de marfa care a aterizat pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, venind din Africa de Sud, a anunțat poliția olandeza, citata de Digi24 . „Pasagerul este bine, avand in vedere circumstanțele…

- Un pasager clandestin a fost descoperit duminica in compartimentul in care se retrag roțile din fața ale unui avion de marfa care a aterizat pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, venind din Africa de Sud, scrie Reuters, citand poliția olandeza.

- Varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 a fost detectata in Olanda inaintea celor doua zboruri sosite saptamana trecuta din Africa de Sud avand la bord pasageri purtatori ai virusului, au precizat marti oficiali olandezi din domeniul sanitar, potrivit Reuters. Cel putin 14 persoane la bordul unor…

- Un numar de 70 de pasageri, dintre care 46 romani, se afla la bordul aeronavei Tarom, trimisa special pentru repatrierea cetatenilor romani blocati temporar in Africa de Sud din cauza anularii curselor aeriene pe fondul situatiei epidemiologice generate de identificarea variantei Omicron a coronavirusului.…