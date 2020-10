Stiri pe aceeasi tema

- "La acest moment, eu si echipa mea suntem extrem de incantati de progresele pe care le face presedintele. Incepe sa scape de simptome", a declarat dr. Sean Conley, medicul Casei Albe, conform NY TIMES. Citeste si: Donald Trump, spitalizat si tratat cu Remdesivir dupa ce a anuntat ca are COVID-19.…

- "Fotbalul a facut totul si a investit masiv pentru a crea un mediu sigur pe stadioane. Credem ca a functionat bine si cercetarile arata ca totul merge bine. Totusi, Guvernul a optat pentru aceste masuri si noi trebuie sa le acceptam. Din nefericire", a anuntat KNVB. In primele trei etape, meciurile…

- Frank de Boer, 50 de ani, va fi noul selecționer al naționalei Olandei, dupa plecarea lui Ronald Koeman la Barcelona. Mutarea dezvaluita in „De Telegraaf" a devenit realitate la naționala Țarilor de Jos. Postul ramas liber, prin plecarea lui Ronald Koeman la Barcelona, va fi ocupat tot de un fost aparator…

- Starea disidentului rus Aleksei Navalnii s-a imbunatatit si mai mult si "poate sa coboare din pat pentru perioade scurte de timp", a anuntat luni spitalul din Berlin unde acesta este internat, relateaza dpa, citat de AgerPres.

- Regele si regina Olandei si-au exprimat luni regretul pentru incalcarea regulilor de distantare sociala impotriva COVID-19 in timp ce se aflau in vacanta pe o insula greaca, situatie dezvaluita de o fotografie publicata pe internet, potrivit thenational . In fotografie, cuplul regal apare brat la brat…

- Marocanul El Mahjoub Dazza, castigator in 2019 al maratoanelor de la Praga si Fukuoka, a fost suspendat timp de patru ani de catre Unitatea de Integritate a Atletismului (AIU) din cauza anomaliilor din pasaportul sau biologic, a anuntat vineri organismul responsabil de lupta impotriva dopajului,…

- Dupa ce in urma cu ceva timp artista și-a ingrijorat fanii, anunțand ca a ajuns la spital alaturi de fetița ei, fiica lui Karmen Minune s-a confruntat din nou cu probleme de sanatate. Ce s-a intamplat cu Sofia?

- La implinirea a sase ani de la doborarea aeronavei MH-17, Ministerul Afacerilor Externe comemoreaza cele 298 de victime care si-au pierdut viata in tragicul accident si transmite un mesaj de profunda compasiune si solidaritate familiilor acestora. Ministerul Afacerilor Externe va continua sa pledeze…