Justiția olandeza a autorizat un copil de 12 ani sa fie vaccinat impotriva lui Covid-19, in ciuda obiecțiilor tatalui sau, sceptic in privința vaccinurilor, pentru a-și putea vizita bunica, aflata pe moarte. Apararea mamei tanarului baiat a susținut ca o vaccinare anti-Covid-19 ar reduce riscul transmiterii coronavirusului la bunica acestuia. Interesele copilului au prevalat Copiii […]