Olanda - Ucraina » Echipele probabile + cele mai tari cote la pariuri

Stiri pe aceeasi tema

- Juventus Torino a cucerit pentru a 14-a oara in istoria sa Cupa Italiei, dupa ce a invins-o cu scorul de 2-1 pe Atalanta Bergamo, in finala disputata miercuri seara pe Mapei Stadium din Reggio Emilia, in fata a 4.300 de spectatori. Golurile au fost marcate de Dejan Kulusevic (31) si Federico Chiesa…

- Tragedia s-a petrecut in Dumfries, pe o strada aflata in apropierea casei unde Alex Radan locuia impreuna cu parintii si fratiorul mai mare. Accidentul a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute (vineri seara, 2 aprilie), in Charnwood Place, iar politia cere ajutorul cetatenilor, celor care au fost…

- Serbia, Cipru, Belgia, Croația, Olanda, Portugalia, Norvegia și Țara Galilor sunt echipele naționale care au câștigat, marți, în faza grupelor preliminare de calificare la Campionatul Mondial din 2022. Belgia a reușit scorul serii impunându-se cu 8-0, pe teren propriu, împotriva…

- Turcia, Belgia, Cehia, Norvegia, Muntenegru, Rusia, Portugalia, Serbia și Slovenia sunt echipele naționale care au câștigat în prima etapa a fazei grupelor preliminare de calificare la Campionatul Mondial din 2022. Franța a jucat acasa, dar a obținut doar un punct (1-1 vs Ucraina).Rezultatele…

- Preliminariile europene pentru Cupa Mondiala din 2022 au început cu un meci foarte spectaculos din grupa G. Reprezentativa Turciei s-a impus cu 4-2 în fața selecționatei Olandei, pe teren propriu, eroul gazdelor fiind Burak Yilmaz.Pentru învingatori au marcat Yilmaz ('15, '34…

- Pfizer vrea sa creasca PREȚUL vaccinurilor anti-COVID. Decizia, in mijlocul suspendarii dozelor AstraZeneca Conducerea Pfizer au informat investitorii despre „oportunitatea semnificativa” de a crește prețurile vaccinului Pfizer-BioNTech, anunța Business Insider. Vorbind la conferința virtuala Barclays…

- Executivii Pfizer au informat investitorii despre „oportunitatea semnificativa” de a crește prețurile vaccinului Pfizer-BioNTech, anunța Business Insider. Vorbind la conferința virtuala Barclays Global Healthcare, doi oficiali ai companiei, - Frank D'Amelio, CFO și Chuck Triano, vicepreședinte…