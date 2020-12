Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul olandez a suspendat duminica toate zborurile de pasageri provenind din Marea Britanie pana pe 1 ianuarie, dupa descoperirea in teritoriul Olandei a unui caz de contaminare cu noua tulpina de COVID-19 identificata in apropiere de Londra, relateaza AFP.

- Aproximativ 143.000 de copii sub cinci ani mor în fiecare an de pneumonie în Nigeria, respectiv un copil la fiecare 20 de secunde, afirma ministerul nigerian al Sanatații, care este îngrijorat ca epidemia de Covid-19 ar putea agrava acest bilanț deja forte "sumbru", scrie…

- Peste 300.000 de oameni au murit din cauza COVID-19 in Europa, iar autoritațile se tem ca decesele și infecțiile vor continua sa creasca pe masura ce regiunea va intra in iarna, in ciuda speranțelor unui nou vaccin, noteaza Reuters.Avand doar 10% din populația lumii, Europa reprezinta aproape un sfert…

- Marea Britanie nu a declarat 16.000 de cazuri de Covid-19 din lipsa de spatiu in Excel.Intre 25 septembrie si 2 octombrie, Directia Publica de Sanatate din Anglia a omis sa declare 15.841 de cazuri de infectare cu SARS-COV-2.Autoritatile spun ca nu au mai avut spatiu de inregistrare in documentul Excel…