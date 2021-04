Olanda suspendă vaccinarea cu AstraZeneca la persoanele sub 60 de ani, după decesul unei femei Olanda a decis, vineri, suspendarea temporara a administrarii vaccinului anti-Covid al AstraZeneca la persoanele sub 60 de ani, dupa decesul unei femei care fusese vaccinata cu acest ser. Decizia a fost luata in urma noilor rapoarte ale agentiei de monitorizare a medicamentelor Lareb si a discutiilor cu autoritatile sanitare, se arata intr-un comunicat al Ministerului […] The post Olanda suspenda vaccinarea cu AstraZeneca la persoanele sub 60 de ani, dupa decesul unei femei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

