Olanda suspendă temporar imunizarea cu vaccinul AstraZeneca până săptămâna viitoare Olanda suspenda temporar administrarea vaccinului anti COVID-19 AstraZeneca pana miercuri, 7 aprilie. Vineri, Ministerul Sanatatii a declarat ca va opri temporar administrarea acestui ser la persoanele sub varsta de 60 de ani, insa dupa discutii purtate sambata autoritatile din domeniul sanatatii au decis sa suspende toate imunizarile cu AstraZeneca pentru a evita risipa, potrivit Hotnews.ro . Aproape 700 de persoane de peste 60 de ani urmau sa primeasca serul AstraZeneca in zilele urmatoare, insa programarile acestora au fost temporar anulate, deoarece nu existau garantii ca un intreg lot ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, Ministerul Sanatatii a declarat ca va opri temporar administrarea acestui ser la persoanele sub varsta de 60 de ani, insa dupa discutii purtate sambata autoritatile din domeniul sanatatii au decis sa suspende toate imunizarile cu AstraZeneca pentru a evita risipa. Circa 700 de persoane de peste…

- Imunizarea cu vaccinul AstraZeneca, suspendata temporar, in Olanda, pentru persoanele sub 60 de ani dupa decesul unei femeie inoculate cu acest ser Imunizarea cu vaccinul AstraZeneca a fost suspendata temporar, in Olanda, vineri, pentru persoanele cu varsta sub 60 de ani, dupa decesul unei femeie inoculate…

- Persoanele din grupul de varsta 60-69 care urmeaza sa se vaccineze o pot face fara a sta pe ganduri. Acesta este indemnul ministrul Sanatații Jens Spahn, conform CNN. Comitetul de vaccinare nu a explicat inca hotararea, dar un lucru concret este faptul ca se cunosc o serie de complicații rezultate.…

- "Pe baza noilor informații, Autoritatea olandeza pentru medicamente a recomandat, ca masura de precauție și in așteptarea unei anchete mai aprofundate, sa suspende administrarea vaccinului AstraZeneca impotriva COVID-19", a informat Ministerul Sanatații intr-un comunicat.Conform Ziare.com , mai multe…

- "Pe baza noilor informații, Autoritatea olandeza pentru medicamente a recomandat, ca masura de precauție și in așteptarea unei anchete mai aprofundate, sa suspende administrarea vaccinului AstraZeneca impotriva COVID-19", a informat Ministerul Sanatații intr-un comunicat.Conform Ziare.com , mai multe…

- Sute de persoane din Cluj care erau eligibile pentru vaccinare in etapa a III-a au fost imunizate la inceputul lunii martie, potrivit datelor privind vaccinarea și numarul de teste, transmise de Ministerul Sanatații la finalul saptamanii trecute, relateaza HotNews. In urma publicarii acestor date, precum…

- Cel mai tanar roman care se vaccineaza anti-Covid este un adolescent de 16 ani din Ploiești, informeaza Mediafax , care citeaza Prefectura Prahova. El are programare sambata, 6 martie, la ora 18.00. Imunizarea va avea loc la centrul de vaccinare de la fostul liceu Ludovic Mrazeck din Ploiești. „Despre…

- ”Pot spune in premiera ca saptamana trecuta am facut o solicitare oficiala catre comisiile de specialitate din Ministerul Sanatații și catre Agenția Naționala a Medicamentului, pentru reevaluarea criteriului de varsta pentru vaccinul AstraZeneca, avand in vedere ca au aparut date suplimentare cu privire…