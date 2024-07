Olanda și Schengen-ul Italia a fost țara care ne-a susținut cel mai mult pentru intrarea in Schengen. Italia, mereu Italia și Franța Veche! Adica nimic mai frumos nu exista. In anumite perioade, italienii ne-au cam sapat, s-au dat cu ungurii, dar ma fac ca am uitat. Dali zicea ca Dumnezeu „are o singura capodopera, Mediterana, restul l-a rasolit”. […] The post Olanda și Schengen-ul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

