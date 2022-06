Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom a anuntat, marti, ca a intrerupt complet livrarile de gaze catre comerciantul olandez de gaze GasTerra. De asemenea, Gazprom a precizat ulterior ca va sista fluxurile de gaze catre compania daneza Orsted si catre compania de gaze britanica Shell Energy pentru contractul sau de furnizare de gaze…

- Marea Nordului ar putea deveni "centrala energetica verde a Europei" in trei decenii, gratie impulsionarii energiei eoliene offshore, conform unui angajament luat miercuri de patru tari. Sefii de Guvern din Danemarca, Germania, Olanda si Belgia au decis miercuri, la o reuniune pe teme de energie, ca…

- In cadrul acordului de coalitie dintre social-democratii cancelarului Olaf Scholz, Verzii si Liber Democratii (FDP) ai lui Lindner, Germania nu va acorda noi autorizatii pentru forarea de petrol si gaze in Marea Nordului dincolo de cadrul existent. ”Trebuie sa punem la indoiala decizia din acordul de…