Olanda: Senatul a adoptat o lege care interzice vălul islamic în clădirile publice Senatul olandez, camera superioara a parlamentului, a adoptat marti un proiect de lege care interzice valul islamic in cladirile publice, precum scoli, birouri guvernamentale si spitale, relateaza Reuters.



Camera inferioara a parlamentului a aprobat proiectul de lege in 2016, dupa ce mai multe incercari de a impune o interdictie generala in ceea ce priveste burqa si alte tipuri de val islamic au esuat.



Noua lege interzice orice fel de articol de imbracaminte care acopera fata, inclusiv castile pentru motocicleta si mastile de schi, in cladirile publice, insa nu si pe strada.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de luni, in calitate de prima Camera sesizata, proiectul Codului administrativ, in baza raportului de admitere dat saptamana trecuta de comisia speciala care a luat in discutie acest act normativ, anunța Agerpres.

- Parlamentul danez a adoptat joi o lege care interzice purtarea valului integral islamic (burqa sau niqab) in spatiul public, dupa ce si alte state europene, cum sunt Franta si Belgia, au adoptat masuri similare, scrie agerpres.ro.

- Parlamentul danez a adoptat joi o lege care interzice purtarea valului integral islamic (burqa sau niqab) în spatiul public, dupa ce si alte state europene, cum sunt Franta si Belgia, au adoptat masuri similare.

- Parlamentul danez a adoptat joi o lege care interzice purtarea valului integral islamic (burqa sau niqab) in spatiul public, dupa ce si alte state europene, cum sunt Franta si Belgia, au adoptat masuri similare, informeaza AFP si dpa. Potrivit documentului adoptat cu 75 de voturi pentru si 30 impotriva,…

- Camera Comunelor a Parlamentului britanic a aprobat așa-numitul Amendament Magnitsky, care permite guvernului sa aplice sancțiuni persoanelor care au incalcat grav drepturile omului, transmite Reuters. Amendamentul la noul proiect de lege privind sancțiunile și combaterea spalarii banilor a fost adoptat…

- Senatul a adoptat o lege ce protejeaza mamele care isi alapteaza copiii. Proiectul legislativ adoptat prevede amenzi intre 100 si 2.000 de lei pentru persoanele care evacueaza din spatii publice mamele care isi alapteaza copiii pana in 24 de luni. Proiectul de lege initiat de mai multi parlamentari…

- Senatul a adoptat luni, in calitate de prima camera sesizata, un proiect de lege care prevede amenzi intre 100 și 2.000 lei pentru persoanele care evacueaza din spații publice o mama care alapteaza, informeaza Agerpres.

- Camera inferioara a Parlamentului polonez a dat unda verde joi modificarii reformei justitiei, pentru a raspunde ingrijorarilor formulate de Uniunea Europeana, care a deschis in iulie anul trecut o procedura de infringement contra Poloniei pentru incalcarea principiilor comunitare, transmite Reuters.