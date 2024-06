Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a informat FRF ca nu mai exista bilete suplimentare disponibile pentru meciul Romania - Olanda, din optimile de finala ale Campionatului European de Fotbal 2024. Cu toate acestea, UEFA a anunțat ca vor fi puse la vanzare pe platforma UEFA Ticketing u

- Ioan Becali (72 de ani) a spus ca a primit un mesaj de la Ronald Koeman (61), selecționerul Olandei, imediat dupa ce Romania a remizat cu Slovacia, scor 1-1, asigurandu-și participarea in optimile de la Euro 2024. Romania a caștigat pentru prima data o grupa a unui Campionat European. In consecința,…

- Cum meciul dintre Romania și Olanda se va juca abia marți, ora 19:00, selecționerul batav Ronald Koeman (61 de ani) a decis sa le dea liber jucatorilor astazi # Aceștia au ales diferite activitați pentru a se relaxa: unii au mers la piscina, alții la cumparaturi, in vreme ce antrenorul a ales cateva…

- Romania a acces in optimile EURO 2024, acolo unde o va intalni pe Olanda. Echipa lui Ronald Koeman nu este in cea mai buna forma, fiind invinsa de Austria in ultimul meci din grupa, scor 3-2. Dupa performanța uluitoare a Romaniei, baieții lui Edi Iordanescu spera la mai mult și cu siguranța vor ține…

- Romania s-a calificat in optimile de finala la Campionatul European, dupa 1-1 cu Slovacia, un alt meci in care tactica regizata de Edi Iordanescu a fost eficienta. Romania va juca in „optimi” cu Olanda, marți, 2 iulie, la Munchen, de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV…

- Romania se pregatește sa infrunte Olanda in optimile Euro 2024, o adversara cu greutate, chiar daca vine de pe poziția a 3-a din grupa D # Batavii s-au calificat in prima faza eliminatorie tot cu 4 puncte acumulate, la fel ca reprezentativa lui Edi Iordanescu, insa momentul dificil l-a trait in ultima…

- Romania – Olanda in optimi la Euro 2024: Cand va fi meciul Romania – Olanda in optimi la Euro 2024 Reprezentativa Romaniei va intalni Olanda (Tarile de Jos) in optimile de finala ale Campionatului European. Tricolorii au incheiat grupa E a Campionatului European pe primul loc, iar Tarile de Jos s-au…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Romania a remizat in ultimul meci din grupele EURO 2024, cu Slovacia, scor 1-1, și a caștigat Grupa E. In optimile de finala ale Campionatului European, tricolorii se pot duela cu Olanda sau Slovenia, echipele care au incheiat pe locul trei. Razvan Marin spune ca urmatorul…