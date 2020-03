Olanda retrage sute de mii de măști defecte importate din China Dupa ce a primit, la 21 martie, "o livrare a unui fabricant chinez de masti cu un certificat de calitate KN95, ministerul a fost avertizat ca, in cursul inspectarii, calitatea acestei incarcaturi nu a corespuns criteriilor", a declarat ministerul, intr-un comunicat remis agentiei France Presse.O parte a acestei incarcaturi a fost livrata unor prestatori de servicii de sanatate, restul incarcaturii a fost pus imediat in asteptare si nu a mai fost distribuit, a adaugat documentul."Al doilea test a dezvaluit ca mastile nu corespund normelor de calitate. S-a luat decizia de a nu se mai folosi integral… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a comandat ''peste un miliard'' de masti sanitare, in special din China, pentru a face fata pandemiei de COVID-19, a anuntat sambata ministrul sanatatii Olivier Veran, in timp ce numarul cazurilor de coronavirus a ajuns in Franta la 37.575 si inca 319 decese au fost consemnate in…

- Premierul olandez Mark Rutte a declarat luni ca vrea sa favorizeze dezvoltarea unei imunitati colective in Olanda, unde – a avertizat el – cea mai mare parte a compatriotilor sai va fi contaminata cu noul coronavirus, excluzand o izolare totala a populatiei, potrivit France Presse. „Nu am un mesaj usor…

- Liderul suprem al Iranului a pus marți in alerta armata Republicii Islamice pentru a ajuta oficialii din domeniul sanatații in combaterea focarului noului coronavirus. Autoritațile iraniene au anuntat ca 77 de oameni au murit, fiind a doaua tara dupa China la numarul de decese. 300 de mii de militari…

- Autoritatile din Egipt au anuntat vineri ca au inregistrat un caz de infectare cu noul virus gripal din China, acesta fiind primul caz din Africa, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Pacientul infectat este strain, a transmis Ministerul egiptean al Sanatatii, fara…

- China a descoperit un focar de gripa aviara H5N1 extrem de periculoasa, a anuntat Ministerul chinez al Agriculturii și Afacerilor Rurale, potrivit Reuters. Peste 4.500 de gaini au murit la o ferma din cauza virusului, potrivit Reuters, iar alte 18.000 de pasari au fost ucise preventiv. Focarul a…

- Guvernul de la Roma a decretat, vineri, starea de urgenta medicala in Italia timp de sase luni, din cauza noului virus gripal din China, informeaza publicatia La Stampa, potrivit Mediafax."Decizia este o consecinta a starii de urgenta globala decretata de Organizatia Mondiala a Sanatatii",…

- O familie din Emiratele Arabe Unite, venita din Wuhan, a fost diagnosticata cu noul coronavirus, a anunțat miercuri ministerul sanatații din EAU, potrivit Reuters.Este primul caz cu noul coronavirus chinez confirmat în Emirate, un nod de transport aerian major, aeroportul din Dubai fiind…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decis, în urma întâlnirii de joi de la Geneva, ca este „prea devreme” sa declare stare de urgenta cu privire la noul coronavirus din China. Coronavirsul 2019-nCoV, care a fost descoperit în luna decembrie în…