Stiri pe aceeasi tema

- Unele restricții impuse din cauza pandemiei de COVID-19 se vor relaxa in Timișoara datorita scaderii ratei de infectare sub 3 la mia de locuitori, anunța Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta...

- Olanda se pregatește de o prima etapa de relaxare a masurilor restrictive. Se va renunța la o parte din reguli de la sfarșitul acestei luni. Incepand cu data de 28 aprilie, in Olanda vor fi redeschise terasele. De asemenea, se va renunța și la carantina parțiala. Interdictiile de circulatie pe timp…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din Salaj au desfasurat actiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta. In cadrul actiunilor, politistii au verificat modul in care sunt respectate prevederile Legii 55/2020, privind…

- Olanda va prelungi pina la 20 aprilie masurile restrictive in vigoare pentru combaterea pandemiei de COVID-19, care se agraveaza in regat, reducind in acelasi timp cu o ora durata restrictiilor de circulatie, a anuntat marti seara premierul olandez Mark Rutte, relateaza AFP, preluat de Agerpres. "Numarul…

- Olanda va prelungi pana la 20 aprilie masurile restrictive in vigoare pentru combaterea pandemiei de COVID-19, care se agraveaza in regat, reducand in acelasi timp cu o ora durata restrictiilor de circulatie, a anuntat marti seara premierul olandez Mark Rutte, relateaza AFP. ‘Numarul infectiilor este…

- Alegerile legislative din Olanda s-au incheiat, iar primele sondaje dau castigator partidul liberal conduse de Mark Rutte, premierul in functie din 2010. Citește și: Medicul Adina Alberts este cercetata disciplinar de Colegiul Medicilor, dupa ce a publicat schema de tratament impotriva Covid-19…

- Lituania vrea sa relaxeze incet restricțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus la 15 martie 2021, dupa cum transmit autoritaile de la Vilnius, citate de DPA. Toate magazinele stradale se deschid, precum...

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii clujeni, alaturi de jandarmi si polițiști locali au desfasurat actiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!