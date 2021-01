Olanda redeschide şcolile primare din 8 februarie Scolile primare din Olanda vor fi redeschise incepand cu 8 februarie, a anuntat duminica guvernul olandez, aceasta fiind prima relaxare a masurilor de izolare din ultimele luni, informeaza Reuters. Toate scolile si magazinele neesentiale din Olanda au fost inchise de la mijlocul lunii decembrie, dupa ce cu doua luni mai devreme fusesera inchise barurile si […] Articolul Olanda redeschide scolile primare din 8 februarie apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

