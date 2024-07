Olanda promite să înceapă „fără întârziere” livrarea de avioane F-16 către Ucraina Tarile de Jos vor incepe "fara intarziere" sa furnizeze Ucrainei avioane de vanatoare F-16, a promis ministrul olandez de externe, Caspar Veldkamp, in timpul unei vizite la Kiev in acest weekend. Detaliile calatoriei sale au fost tinute secrete pana duminica din motive de securitate, transmite agentia France Presse, citata de Agerpres.In prima sa deplasare internationala de cand a fost numit sef al diplomatiei in urma cu cateva zile, Veldkamp a dat asigurari intr-o conferinta de presa la Kiev ca, odata cu acordarea licentelor de export necesare, saptamana trecuta, Tarile de Jos sunt pregatite… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

