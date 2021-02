Stiri pe aceeasi tema

- Protestele violente din Olanda impotriva restricțiilor anti-pandemie au continuat. Și noaptea trecuta olandezii au ieșit in strada pentru a protesta impotriva interdicțiilor de circulație impuse recent de autoritați. Au fost proteste in 20 de orașe din Olanda. Sute de tineri au fost ridicați de poliție…

- Olanda se confrunta cu noi violente dupa ce zeci de oameni, revoltati de masurile de protectie sanitara si de distantare, au incendiat un centru de testare, aruncand pietre si focuri de artificii in fortele de ordine. Violentele au escaladat chiar in prima noapte in care s-au aplicat restrictii de circulatie…

- Suedia prelungește restricțiile impuse de pandemie de coronavirus pana pe 7 februarie. Premierul suedez Stefan Lofven a declarat recent ca situația ramane una grava, deși s-a remarcat un ușor declin in ceea ce privește numarul de cazuri in anume regiuni, dupa adoptarea masurilor la nivelul intregii…

- Masurile restrictive se prelungesc in Olanda pentru inca trei saptamani. Școlile și magazinele vor ramane inchise și in perioada urmatoare. Conform Reuters , in decembrie Olanda anunța impunerea unui lockdown. Premierul olandez, Mark Rutte, spune ca masurile anti-pandemie trebuie respectate in continuare…

- ”Olanda se va inchide timp de cinci saptamani, pana pe 19 ianuarie”, a spus premierul Mark Rutte, 53 de ani, intr-o conferința televizata de la sediul guvernului de la Haga, unde s-au adunat protestatarii anti-carantina, informeaza HotNews.Olanda raporteaza peste 9.000 de noi cazuri pe zi, cea mai mare…

- Premierul olandez Mark Rutte a impus marti noi restrictii pentru a incetini raspandirea noului coronavirus, afirmand ca guvernul ia in considerare carantine si inchideri de scoli, transmite Reuters.