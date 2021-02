Olanda prelungește carantina de noapte până pe 2 martie Carantina de noapte din Olanda, în vigoare din 23 ianuarie și inițial programata sa se încheie pe 10 februarie, este prelungita pâna pe 2 martie, a declarat luni guvernul olandez, potrivit AFP.

"Acest lucru este necesar, deoarece noi variante mai contagioase ale coronavirusului câștiga teren în Olanda", a declarat guvernul într-o declarație dupa o întâlnire interministeriala.

Olanda a fost zguduita la sfârșitul lunii ianuarie de o serie de proteste violente ce au avut loc în mai multe orașe importante din țara, manifestanții… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul israelian a decis sa prelungeasca cu cinci zile masurile de izolare, potrivit unei declaratii comune a premierului si a ministerului sanatatii, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. Guvernul a decis sa mentina lockdown-ul pana vineri la ora 07:00. Autoritatile au extins lockdown-ul impus pe…

- Irlanda va prelungi cel de-al treilea lockdown pana la 5 martie si va adopta pentru prima data masuri de carantina obligatorii pentru combaterea coronavirusului, a anuntat marti premierul Micheal Martin, relateaza AFP. ''Guvernul a decis sa prelungeasca toate restrictiile actuale pana la 5…

- Restricțiile din Olanda, inclusiv inchiderea școlilor și a magazinelor, vor fi prelungite cu cel puțin inca trei saptamani, in incercarea de a limita extinderea pandemiei de Covid-19, transmite digi24 . Premierul olandez Mark Rutte a declarat marți, in cadrul unei conferințe de presa, ca masurile de…

- Guvernul german condus de Angela Merkel și cele 16 landuri au decis luni sa prelungeasca masurile de izolare pana la 31 ianuarie, scopul fiind limitarea raspandirii infecțiilor cu Covid-19. Conform Bild, citat de Reuters, izolarea actuala este in vigoare de la 16 decembrie. Astfel, școlile sunt inchise,…

- Guvernul ceh a anuntat luni ca reintroduce interdictia de circulatie pe timpul noptii, intre orele 23:00 și 05:00, si inchide din nou restaurantele si barurile din tara, incepind de vineri, inclusiv in perioada Craciunului. Masurile au fost luate dupa o crestere semnificativa a numarului de infecții…

- CNSU a adoptat joi hotararea nr. 58, prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul național, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu 14 decembrie. The post Starea de alerta se prelungește cu 30 de zile. Raman in vigoare aceleași restricții, inclusiv carantina de noapte…

- Carantina in municipiul Sibiu, dar și in orașele Cisnadie și Talmaciu și in localitatea Șelimbar a fost prelungita cu 7 zile, incepand de luni de la ora 5.00. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai mulți migranți o prefera…

- Incepand de marți in Ungaria se impune carantina de noapte, dupa modelul Romaniei. Guvernul de la Budapesta introduce restricții in vederea limitarii raspandirii pandemiei de coronavirus. Incepand de marți, școlile și restaurantele din Ungaria se vor inchide. Premierul ungar Viktor Orban a anunțat pe…