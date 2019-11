Olanda: Poliţia olandeză îl caută în continuare pe autorul atacului cu cuţitul de la Haga Politia olandeza il cauta in continuare sambata pe autorul atacului cu cutitul, produs in ajun pe o strada comerciala din Haga, soldat cu trei raniti, informeaza dpa.



Autoritatile fac controale in gari si in reteaua locala de transport, au relatat media olandeze.



Cele trei victime au putut parasi spitalul la cateva ore dupa ce au fost internate, a mentionat politia, care nu a dat alte detalii cu privire la victime sau la motivele atacului.



Nu sunt indicii privind o motivatie terorista, insa politia ancheteaza toate posibilitatile, a transmis agentia de presa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

