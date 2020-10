Astazi, este Ziua europeana a resuscitarii

O interventie promta in ce priveste resuscitarea, in timp util, poate creste de doua trei ori rata de supravietuire. In fiecare an, pe 16 octombrie, se marcheaza Ziua europeana a resuscitarii, la initiativa Consiliului European de Resuscitare.Pe 14 iunie 2012, Parlamentul European a cerut organizarea pe batranul continent… [citeste mai departe]