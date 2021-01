Olanda: Peste 130 de arestări pete noapte, dar violențele nu au mai escaladat ca în serile precedente Politia olandeza a anuntat miercuri ca a arestat peste 130 de persoane, în majoritate tineri, în a patra noapte de interdictie de circulatie pe timp de noapte, ca masura împotriva epidemiei, însa temerile legate de un nivel similar de violente ca în serile anterioare nu s-au concretizat, transmite dpa, preluata de Agerpres.

Noaptea de marti spre miercuri a fost mult mai calma decât precedentele, când violentele au cuprins mai multe orase.

Grupuri formate mai ales din barbati tineri s-au strâns în unele orase, dar au fost raportate doar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

