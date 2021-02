Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Tarilor de Jos ca, potrivit informatiilor publicate de autoritatile olandeze, in perioada 6-8 februarie 2021, a fost emis un cod rosu de zapada, inghet si viscol, premergator furtunii…

- Echipa de experti a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) trimisa sa ancheteze originea coronavirusului a sosit azi in China, la Wuhan, orașul considerat un timp leagan al pandemiei. Imagini cu sosirea echipei au fost difuzate in direct la postul national de televiziune CGTN, scrie agerpres . Aceasta…

- Potrivit bilanțului Reuters , Europa a inregistrat cel puțin 25.016.506 de cazuri de coronavirus și 559.863 de decese, de la inceputul pandemiei. In ultimele zile au fost raportate peste un milion de cazuri noi la fiecare patru zile. Cu doar o zecime din populația lumii, Europa ramane cea mai afectata…

- Spania a confirmat sambata primele patru cazuri de contaminare cu noua varianta britanica a Covid-19, a anuntat guvernul de la Madrid, noteaza Le Figaro. Tulpina britanica a virusului a fost depistata deja in Franța, Germania, Italia, Danemarca, Olanda, scrie digi24.ro.

- Mai multe țari au suspendat zborurile și legaturile cu Regatul Unit al Marii Britanii dupa ce in aceasta țara a aparut o noua tulpina de coronavirus. Și in Canada au fost luate recent astfel de decizii. In Canada s-a decis ca pentru 72 de ore sa fie suspendate toate zborurile cu Regatul Unit, a anuntat…

- Italia, Belgia și Olanda blocheaza zborurile cu Regatul Unit, iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina Covid-19 din sud-estul Angliei, anunța MEDIAFAX. „Marea Britanie a dat alarma cu privire la o noua forma de Covid care ar fi rezultatul…

