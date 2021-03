Stiri pe aceeasi tema

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 1 martie, in jurul orei 20.00, MATEI VLAD DENISA LAURA, de 15 de ani, din comuna Baișoara, sat Frasinet, a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. SEMNALMENTE – inalțime aproximativ 1.65 m, greutate 90 kg, constituție atletica,…

- Limbajul florilor: Dincolo de frumusetea evidenta si mirosul specific al unor flori preferate de majoritatea celor care apreciaza bijuteriile naturii, putini dintre noi poate s-au gandit si ce ar putea semnifica oferirea acestora ori alaturarea mai multori tipuri, intr-un buchet. Pe langa semnificatiile…

- Cei doi caini furati ai cantaretei Lady Gaga, rasa bulldog francez, au fost gasiti teferi si inmanati Politiei din Los Angeles, informeaza news.ro . Cele doua patrupede, furate in timpul unui faj armat, au ajuns la reprezentantul cantaretei, a anuntat politia. Barbatul care plimba cainii artistei,…

- ȘOCANT| Un barbat din Alba și-a injunghiat un vecin cu cuțitul langa inima: In perioada comunismului fusese grațiat pentru tentativa de omor Un barbat de 60 de ani din Aiud, judecat pentru tentativa de omor, a fost condamnat la inchisoare in regim de detentie. Acesta a primit pedeapsa finala de 8 ani…

- Bill Gates a anunțat pe Twitter ca s-a vaccinat impotriva coronavirusului. Miliardarul a publicat și o fotografie in care este surprins momentul in care primește prima doza a vaccintului. Fondatorul Microsoft ar fi investit miliarde de dolari in dezvoltarea diverselor vaccinuri in ulimele decenii. …

- Polițiștii au fost sesizați in data de 15 ianuarie 2021, in jurul orei 20.45, de catre bunica unei tinere, in varsta de 13 ani din localitatea Mandra, județul Brașov, cu privire la faptul ca nepoata sa a plecat de la domiciliu in cursul aceleiași zile, iar pana in prezent nu a revenit. …

- Deși poate parea un avertisment ciudat, specialiștii in siguranța rutiera spun ca pietonii devin ținte sigure pentru masini cand poarta haine inchise la culoare. In special seara, soferii nu mai au o vizibilitate mare, mai ales daca ninge sau ploua și astfel apar accidentele, inclusiv pe trecerile de…