- O persoana a decedat și alte trei sunt ranite, dupa ce o camioneta a lovit mai mulți pietoni la un festival de muzica din Olanda, informeaza Reuters și AFP, citate de Agerpres. Evenimentul a avut loc in jurul orei 04:00 (ora locala), in apropierea unui camping al festivalului de muzica Pink Pop din…

- Un atac armat a avut loc in New Jersey unde aproximativ 1000 de persoane participau la un festival. Cel putin o persoana si a pierdut viata si alte 20 au fost ranite. Potrivit Antena3.ro, un individ a deschis focul la un festival de arte. Patru persoane, inclusiv un copil de 13 ani sunt acum in stare…

- Mai multe zeci de persoane, unele purtand masti, au aruncat cu sticle in politisti, ranind 15 ofiteri, la un festival de muzica din orasul german Darmstadt, informeaza agentia de stiri Dpa.