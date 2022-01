Stiri pe aceeasi tema

- Noul guvern olandez, cel de-al patrulea condus de premierul Mark Rutte, a fost investit luni, dupa un numar record de 299 de zile de la alegerile legislative si dupa un an de cand precedentul executiv al aceluiasi om politic a fost constrans sa demisioneze, transmite Reuters. Noua coalitie…

- Este pentru prima data cand se depașește pragul de 200.000 de cazuri in Franța de la inceputul epidemiei, conform Reuters .Veran, care era audiat, miercuri dupa-amiaza, de membrii Comisiei juridice din Parlamentul francez, a precizat ca aproximativ 10% dintre francezi sunt contactați ai unei persoane…

- O țara europeana va intra intr-o carantina stricta in perioada Craciunului si Anulio Nou, pentru a incerca sa tina sub control varianta extrem de contagioasa a coronavirusului Omicron. “Olanda se inchide din nou. Acest lucru este inevitabil din cauza celui de-al cincilea val care vine asupra noastra…

- Olanda reintra in izolare de duminica dimineața, 19 decembrie, pentru a incerca sa limiteze infecțiile cu COVID-19 cauzate de noua varianta Omicron, a anunțat premierul Mark Rutte, potrivit Reuters . „Olanda intra din nou in lockdown. Acest lucru era inevitabil din cauza celui de-al cincilea val care…

- Partidele politice din Țarile de Jos au ajuns, luni, la un acord pentru formarea unui guvern, la aproape noua luni de la alegerile parlamentare, relateaza Reuters. Mark Rutte urmeaza sa conduca din nou guvernul de coaliție format din patru partide.

- Autoritațile sanitare din Olanda au anunțat, sambata. ca 61 de persoane care au ajuns vineri la Amsterdam cu doua zboruri din Africa de Sud au fost testate pozitiv pentru COVID-19, potrivit The Guardian. Autoritațile au efectuat teste suplimentare in aceasta dimineața pentru a vedea daca vreuna dintre…

- Principala comisie de experti epidemiologi din Olanda a recomandat joi impunerea carantinei pentru combaterea coronavirusului, informeaza Reuters; agentia observa ca este prima oara in aceasta toamna cand se preconizeaza o astfel de masura in vestul Europei. Guvernul interimar condus de premierul…

- Politicienii negociaza și acum formarea guvernului olandez, dupa 226 de zile de la alegeri. Negocierile de coaliție din Olanda dureaza, deobicei, luni de zile, insa in acest an au atins un record. Ba mai mult, partidele nici macar nu au ajuns la un acord in privința participanților la negocieri. Formarea…