Stiri pe aceeasi tema

- Vizitatorii muzeului olandez Mauritshuis din Haga vor avea parte de o tratatie speciala, in contextul in care, pe fondul pandemiei de coronavirus, muzeele din toata lumea au devenit mai creative in incercarea de a-si atrage publicul, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Incepand de sambata, acestia…

- Acesta va reprezenta primul spatiu de tip muzeu aflat atat de aproape de catedrala care se redeschide dupa incendiul din 15 aprilie 2019. Caratarea curtii catedralei de praful de plumb asternut in urma incendiului a durat mai mult de un an. Vizitatorii vor putea vedea vestigiile galo-romane aflate in…

- Orașul elvețian Geneva ofera bani în numele turismului, scrie Insider.Când vizitatorii fac o rezervare pentru cel puțin doua nopți la un hotel din Geneva aceștia vor primi automat un voucher care poate fi folosit pentru a lua masa, comanda bauturi sau explora orașul.Voucherul,…

- Muzeul este deschis de luni pana duminica intre orele 9.30-18.30 (ultima intrare 18.00). Vizitatorii vor intra in muzeu in ordinea sosirii. Nu se fac programari, nu se fac tururi ghidate. Pentru a putea respecta regulile de siguranta sanitara va fi permisa intrarea in prima sala, Sala Hartilor, in grupuri…

- Revoluția auto incepe in Italia. Grupul elvețian ABB construieste o fabrica de 30 mil. dolari pentru incarcatoare de masini electrice, in apropierea Florenței Grupul industrial elvetian ABB a anuntat vineri ca a inceput constructia noii sale fabrici din San Giovanni Valdarno, Italia, care va produce…

- ”ABB a marcat inceputul constructiei noii sale fabrici din San Giovanni Valdarno, Italia, care va servi ca un Centru global de Excelenta si unitate de productie pentru infrastructura de incarcare a vehiculelor electrice. Se asteapta ca fabrica de 16.000 de metri patrati sa devina functionala pana la…

- Vasile Pop este unul dintre „capșunarii” bistrițeni blocați alaturi de soție in Spania, odata cu restricțiile impuse de pandemia de Coronavirus. Dupa ce cu o luna inainte de restricții fratele i-a murit pe o autostrada din Austria, in aprilie i s-a prapadit in Sarațel și mama. Blocat in Spania, barbatul…