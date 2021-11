Stiri pe aceeasi tema

- Olanda va introduce noi restrictii legate de coronavirus in aceasta saptamana, pentru a incerca sa reduca incidenta epidemiei de COVID-19, a anuntat luni ministrul olandez al sanatatii Hugo de Jonge, potrivit Reuters.

- Moscova a intrat in carantina, dupa o perioada in care zilnic au fost doborate recorduri de imbolnaviri și decese. Toate activitațile sunt suspendate pana pe 8 noiembrie. Persoanelor de peste 60 de ani li se recomanda sa stea in casa.

- Președintele Klaus Iohannis a precizat miercuri, 20 octombrie, dupa ședința avuta cu responsabil din domeniul sanatatii si cu premierul Florin Citu pe tema masurilor de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19, ca masurile restrictive „se vor imbunatați pe masura ce lumea ințelege sa se vaccineze”.…

- Angajatorii din Bucuresti care au un numar de peste 50 de salariati si care nu pot organiza activitatea in regim de telemunca vor fi obligati sa reorganizeze programul de lucru in asa fel incat acestia sa intre, pe grupe, la serviciu, la distanta de o ora o grupa fata de alta. Prefectura Bucuresti a…

- Rusia a inregistrat joi un nou record de decese asociate maladiei COVID-19, pentru a treia zi consecutiva, pe fondul unei campanii de vaccinare care se desfasoara intr-un ritm lent si al absentei masurilor de carantina in pofida valului epidemiologic provocat de varianta Delta a noului coronavirus,…

- Autoritațile olandeze au decis sa renunțe complet la distanța sociala de 1,5 metri intre oameni, iar restricțiile vor deveni mai relaxate. Cu toate acestea, din 25 septembrie se va implementa „permisul Covid”. Astfel, cei care doresc sa mearga in baruri, restaurante sau la festivaluri, vor fi nevoiți…

- Organizarea in bune condiții a Raliului Iasului 2021 genereaza și o serie de restricții de circulație și modificari in transportul public. Astfel, in perioada 2 septembrie, ora 10.00 – 5 septembrie, ora 24.00, aleea de acces din fata Palatului Culturii (zona liniilor de tramvai) va fi inchisa traficului…