Stiri pe aceeasi tema

- Tarile de Jos intenționeaza sa inchida anul acesta cel mai mare zacamant de gaze naturale din Europa, din cauza problemelor de siguranta, scrie duminica publicatia britanica Financial Times, citand oficiali guvernamentali, potrivit Bloomberg și Agerpres . Guvernul olandez vrea sa inchida pana la 1 octombrie…

- Tarile de Jos cauta sa inchida anul acesta cel mai mare zacamant de gaze naturale din Europa, din cauza problemelor de siguranta, a informat duminica publicatia britanica Financial Times (FT), citand oficiali guvernamentali, transmite Bloomberg.

- Tarile de Jos cauta sa inchida anul acesta cel mai mare zacamant de gaze naturale din Europa, din cauza problemelor de siguranta, a informat duminica publicatia britanica Financial Times (FT), citand oficiali guvernamentali, transmite Bloomberg. Guvernul vrea sa inchida pana la 1 octombrie zacamantul…

- Tarile occidentale trebuie sa fie pregatite sa-i furnizeze Ucrainei sprijin in contextul in care Rusia nu da semne ca renunta la intentiile sale, a afirmat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite duminica BBC. Stoltenberg a declarat intr-un interviu pentru BBC ca sprijinul militar va…

- In timpul tranzacțiilor de marți, la cel mai mare hub TTF din Europa, in Olanda, prețul gazelor a scazut sub 77 de euro pe megawatt-ora (sau 820 de euro pe mia de metri cubi). Aceasta este cea mai mica cifra de la inceputul invaziei rusești in Ucraina, in luna februarie a acestui an, potrivit BBC .…

- Banca Centrala Europeana este ingrijorata de potentialele riscuri pentru pietele financiare din cauza unui plafon la nivelul UE pentru preturile gazelor naturale, transmite CNBC. Blocul european a purtat discutii intense de cateva saptamani cu privire la modulitatea prin care poate sa impuna o limita…

- Blocul european a purtat discutii intense de cateva saptamani cu privire la modulitatea prin care poate sa impuna o limita a preturilor gazlor. Masura, conceputa pentru a preveni costurile vertiginoase pentru consumatori, se dovedeste controversata pentru Europa, pe fondul unei crize energetice acute…

- „Din cauza complexitatii proiectului si a necesarelor consultari cu Uniunea Europeana, nu va fi probabil posibil ca reglementarea sa fie supusa atentiei Cabinetului, la reuniunea din aceasta saptamana”, a explicat oficialul, potrivit Reuters.Acesta a adaugat ca obiectivul este ca intregul proiect sa…