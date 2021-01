Stiri pe aceeasi tema

- Toți pasagerii care intenționeaza sa calatoreasca spre Amsterdam au nevoie de un test antigen negativ COVID-19, efectuat cu cel mult 4 ore inainte de imbarcare, conform ultimelor decizii emise de autoritațile olandeze, anunța Tarom intr-o postare pe Facebook.

- Noi reguli de calatorie in SUA pe timp de pandemie. Incepand cu 26 ianuarie, toate persoanele, сu varsta de peste 2 ani, care se vor deplasa in SUA pe cale aeriana, vor trebui sa prezinte la imbarcarea in avion un test cu rezultat negativ la COVID-19, efectuat cu maximum 3 zile

- Incepand de sambata, 15 ianuarie, autoritațile irlandeze impun prezentarea unui test negativ la virusul Covid-19, la intrarea in țara. Masura este aplicata pentru toți calatorii, inclusiv pentru persoanele care vin din Republica Moldova. Anunțul a fost publicat de catre Ambasada Republicii Moldova in…

- Zborurile din Moldova spre mai multe orase din Marea Britanie au fost reluate, dupa o pauza de peste doua saptamani. Primele doua aeronave au decolat aseara de pe Aeroportul din Chisinau cu destinatia finala Liverpool si Londra.

- Toti calatorii care sosesc in Anglia, inclusiv cei care locuiesc acolo, vor trebui sa prezinte, incepand de saptamana viitoare, un test COVID negativ efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea deplasarii, a anunțat vineri guvernul britanic, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

