Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 20 aug - Sputnik. Compania Metalferos a venit cu o reacție dupa declarațiile procurorului general, Alexandr Stoianoglo. Asta dupa ce acesta a anunțat ca statul a fost prejudiciat cu 1,2 miliarde de lei prin intermediul intreprinderii. Reprezentanții companiei cred insa ca Stoianoglo…

- Gheorghe Nichita, fostul primar din Iași, a fost condamnat definitiv miercuri la 5 ani de inchisoare cu executare de Curtea de Apel București, potrivit deciziei instanței. In prima instanța, el fusese condamnat la 4 ani de inchisoare. Tiberiu Urdareanu, cel care a dat mita, a fost condamnat definitiv…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu acuza PNL de incompetența in gestionarea pandemiei de coronavirus, dar și de nepotisme. Ciolacu spune ca prostia se platește, iar rezultatele se vad in numarul mare de infectari cu coronavirus din ultimele zile"Toate aberațiile pe care le-au facut in ultimele 9 luni,…

- Dupa ce Ludovic Orban a instigat la nerespectarea deciziilor CCR, o atitudine similara este adoptata de liderul deputatilor PNL. Liberalii risca inclusiv dizolvarea partidului, avand in vedere ca in Romania sunt interzise partidele care militeaza impotriva principiilor statului de drept.Liderul…

- UPDATE Guvernatorul Mugur Isarescu este acuzat de CNSAS ca a turnat la Securitate persoane care se plangeau de condițiile de trai in regimul comunist. CNSAS sustine in documentul trimis instanței ca Mugur Isarescu a activat ca informator in perioada 1979-1989, furnizand fostei Securitati informatii…

- Marcel Craciunescu, fostul șef al Poliției Rutiere Timiș, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare penru luare de mita. De asemenea, In privinta celor patru politisti acuzati de DNA ca l-au mituit pe fostul sef al Politiei Rutiere, Curtea de Apel a dispus achitarea pe motiv ca „faptele nu au fost…

- Poliția Romana a anunțat joi, la cateva ore dupa ce Curtea de Apel București l-a condamnat la 3 ani și 10 luni inchisoare pe fostul locotenent – colonel SRI Daniel Dragomir, ca nu l-au gasit pe acesta la mai multe adrese unde au facut verificari. ”In baza unui mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea,…

- Simpatizanții extremei drepte și ultrașii echipelor de fotbal s-au luat la bataie intre ei in timp ce participau la un miting de protest impotriva modului in care autoritațile au gestionat criza provocata de epidemia de coronavirus, informeaza BBC.