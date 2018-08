Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un zbor care a durat 2 ore si 30 de minute, urmat de aproximativ inca o ora de mers cu autocarul de la Amsterdam, FC Viitorul a ajuns la Arnhem, pentru partida retur cu Vitesse, din turul 2 al Europa League, informeaza FCViitorul.ro.Meciul Vitesse Arnhem FC Viitorul va avea loc joi, 2 august, de…

- MARȚI 31 IULIE 01:30 || Rafuiala din Battle Creek - actiune, SUA 1980 (r) 03:30 || Trasnitii - Sez. 30, Ep. 29 (r) 04:00 || Mama mea gateste mai bine - Sez. 6, Ed. 36 (r) 05:00 || Cruciada copiilor - aventura, Olanda 2006 (r) 06:45 || Teleshopping 07:15 || Orgolii – romantic, Italia 2004, Ep. 21 si…

- Cercetatori olandezi au anunțat stoparea unui studiu clinic dupa moartea a 11 bebeluși. Mamele acestora fusesera tratate cu Viagra in timpul sarcinii pentru a favoriza creșterea, deficienta, a fetusului, a anunțat Centrul medical universitar din Amsterdam, scrie AFP.

- Inchisorile olandeze se golesc repede. Numarul prizonierilor din Olanda a scazut la jumatate, de la 20.400 la 10.100 in 10 ani, scrie site-ul Forumului Econommic Mondial. Prin comparatie, in SUA sunt incarcerate 2,1 milioane de oameni, iar in Romania, la o populatie aproximativ similara,…

- FCSB a continuat azi seria antrenamentelor din cantonamentul olandez. Daca ieri nu au primit deloc mingea, sesiunea de antrenament de azi s-a incheiat cu jocuri intense 6 contra 6, pe teren redus. Fotbaliștii lui Dica nu s-au menajat deloc și au jucat cu multa determinare, la fel ca in meciurile oficiale.…

- Micul geniu din Olanda a trecut in viteza peste scoala generala. A absolvit intr-un an si jumatate cursurile care dureaza in mod normal de patru ori mai mult. Mintea lui sclipitoare l-a ajutat sa dea examene cot la cot cu adolescenti de 17-18 ani. Nici nu este de mirare, pentru ca are coeficient de…

- Cererea de muncitori migranti in Olanda va fi si mai mare in urmatorii ani, ca urmare a cresterii economice si a imbatranirii populatiei, indica un raport publicat marti de Institutul de Cercetari Economice (SEO) al Universitatii din Amsterdam, citat de agentia Xinhua. Potrivit raportului…

- Analiza detaliata a inregistrarilor video a stabilit ca racheta a provenit de la o baza militara din Rusia. Wilbert Paulissen, sef al politiei olandeze, a spus ca racheta de tip „bulk" apartinea brigadei antiaeriene 53, care isi are baza in Kursk. „Toate vehiculele dintr-un convoi ce…