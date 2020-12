Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, miercuri, in urma unui atac cu cutitul si a unui incendiu intr-un supermarket din orasul olandez Haga, potrivit politiei batave, informeaza AFP, citata de Agerpres.In urma incidentului, o parte a zonei centrale a orasului a fost inchisa. Politia afirma ca a fost semnalat…

- Doua persoane au fost ranite miercuri in urma unui atac cu cutitul si a unui incendiu intr-un supermarket in orasul olandez Haga, potrivit politiei olandeze, citata de AFP, relateaza Agerpres. In urma incidentului o parte a zonei centrale a orasului a fost inchisa. Politia afirma ca a fost…

- Apar deja primele imagini video de la intervenția Poliției din Viena. Se pare ca in aceasta seara a avut loc un atac armat in Viena, iar intervenția Poliției a fost surprinsa in imagini video, cu toate ca oamenii legii le cereau cetațenilor sa nu transmita filmari online.Potrivit unor martori,…

- Cateva mii de manifestanti, inclusiv suporteri ai unor echipe de fotbal, s-au adunat duminica la Praga pentru a cere demisia ministrului Sanatatii Roman Prymula, responsabilul acestor masuri. Manifestatia a luat o intorsatura violenta dupa ce politia a inceput sa disperseze multimea, numarul manifstantiilor…

- Politia greaca a inceput joi o operatiune pentru debarasarea taberei de migranti de la Moria, partial distrusa de un incendiu saptamana trecuta, informeaza dpa si ANA. Migrantii sunt transferati intr-o noua tabara, tot pe insula Lesbos, iar 2000 dintre ei s-au instalat deja in noile adaposturi.…

- Un barbat in varsta de 27 de ani, care este suspectat ca este autorul mai multor agresiuni cu cutitul, soldate cu un mort si doi raniti grav, in noaptea de sambata spre duminica la Birmingham, al doilea cel mai important orasdin Regatul Unit, a anuntat politia luni, relateaza AFP.”Am arestat…

- Un barbat a fost ucis si sapte persoane au fost ranite, dintre care doua grav, intr-o serie de atacuri cu cutitul care au avut loc duminica la Birmingham, oras din centrul Angliei. Zona a a anuntat politia din West Midlands, transmit Reuters si dpa, preluate de Agerpres. Poliția afirma ca atacul are…

- Un barbat a fost ucis si sapte persoane au fost ranite, dintre care doua grav, intr-o serie de atacuri cu cutitul care au avut loc duminica la Birmingham, oras din centrul Angliei, a anuntat politia din West Midlands, transmit Reuters si dpa, citate de Agerpres."In prezent suntem in masura sa confirmam…