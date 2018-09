Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța se apropie de final, ceea ce inseamna ca și perioada lipsita de griji a elevilor, dar și a parinților este aproape sa se incheie. The post Pericol de boli grave in comunitațile de copii din judetul Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Consiliul de Securitate al ONU se va intruni vineri cu usile inchise pentru a discuta despre moartea a 29 de copii in Yemen intr-un raid aerian atribuit coalitiei militare sub comandament saudit, au anuntat diplomati, citati de AFP, conform Agerpres. Reuniunea va avea loc la cererea unor tari…

- CHIȘINAU, 5 aug – Sputnik. Construcția noului penitenciar modern în Chișinau, care urma sa înlocuiasca închisoarea nr.13 amplasata în centrul Capitalei, se amâna cu câțiva ani. © Sputnik / Мирослав РотарьCate milioane de lei vor plati cetațenii pentru inchisoarea…

- Vacanța de vara este mult așteptata de copii care doresc sa-și petreaca timpul liber la o tabara de odihna, unde ii așteapta noi prieteni și aventuri memorabile. In aceasta perioada, minorii nu sunt supravegheați de catre parinți și exista riscuri ca aceștia sa ajunga in situații mai puțin placute.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Dolj, un baiat in varsta de 9 ani din localitatea Bralostita a fost gasit inecat in Jiu, in zona Filiasi, sambata seara.Baiatul ar fi plecat la scaldat cu alti doi copii, printre care si fratele sau in varsta de 14 ani. Ceilalti doi copii…

- Portretistul Florin Lazau ”imbatranește” copii disparuți și reda identitate cadavrelor mutilate. Pasiunea pentru desen, pe care nu a abandonat-o in bagajele copilariei și mai apoi abilitatea de a reuși sa creioneze cu ușurința, in ”orb”, chipuri doar dupa descrieri – fie și in baza unor informații destul…

- Sotia presedintelui american Donald Trump, Melania Trump, a transmis prin purtatoarea sa de cuvant ca uraste sa vada copii despartiti de parinti la granita Statelor Unite si si-a exprimat speranta ca partile implicate poate ajunge la o solutie cu privire la criza migrantilor, scrie CNN, conform news.ro.„Melania…

- CSM Poli Iași are planuri mari! Selymes: ”Luam jucatori din Franța și din Olanda”. Echipa care a lasat-o pe Dinamo in afara play-off-ului și care i-a furat titlul formației FCSB are vise de premarire din sezonul viitor. Tibor Selymes, fostul fundaș stanga al naționalei in anii 90, a fost numit director…