Olanda. Cuplu arestat pentru că a fugit din hotelul „Covid” Jandarmeria olandeza a anunțat ca a arestat pe aeroportul Schiphol din Amsterdam un cuplu fugar dintr-un hotel destinat pasagerilor pozitivi la Covid-19, veniți din Africa de Sud, plasați in carantina, transmite AFP. Incidentul a survenit dupa anunțul autoritaților olandeze ca 13 persoane, din 61 testate pozitiv la Covid-19, sosite cu doua zboruri pe aeroport, erau contaminate cu noua varianta Omicron. Cei doi fugari au fost arestați in avionul care se pregatea sa decoleze. Ei erau intr-un avion care zbura spre Spania. Cuplul, format dintr-un spaniol in varsta de 30 de ani și o portugheza in varsta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

