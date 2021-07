Stiri pe aceeasi tema

- Politia a declarat intr-un comunicat ca un barbat a fost tinta unui atac armat. Asupra lui Peter R.de Vries s-a tras pe o strada din centrul Amsterdamului in jurul orelor 19:30 (17:30 GMT), in timp ce jurnalistul iesea din studioul unui talk-show unde fusese invitat. Martorii au auzit cinci focuri de…

- Olanda este in stare de soc, dupa ce un cunoscut jurnalist de investigatie, Peter R. de Vries, a fost impuscat in plina strada, marti seara, la Amsterdam. Atacul a avut loc in jurul orei 19.30. Peter R. de Vries, de 64 de ani, iesea de la o televiziune la care fusese invitat, cand asupra lui […] The…

- Un jurnalist olandez specializat în probleme de criminalistica si care fusese tinta unor amenintari cu moartea a fost grav ranit cu focuri de arma marti seara la Amsterdam, atac calificat drept "socant si de neconceput" de premierul Tarilor de Jos, informeaza miercuri AFP și Agerpres."Atacul…

- Un jurnalist olandez specializat in probleme de criminalistica si care fusese tinta unor amenintari cu moartea a fost grav ranit cu focuri de arma marti seara la Amsterdam, atac calificat drept "socant si de neconceput" de premierul Tarilor de Jos, informeaza miercuri

- Un barbat despre care se crede ca ar fi reporterul olandez Peter R. de Vries a fost impuscat in strada, marti, la Amsterdam, a relatat publicatia locala Parool, indicand ca acesta a fost transportat la spital cu rani grave, potrivit Reuters.

- Un barbat despre care se crede ca ar fi reporterul olandez de investigații Peter R. de Vries a fost impușcat marți in strada, la Amsterdam, fiind transportat la spital cu rani grave, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Poliția nu a facut precizari cu privire la identitatea victimei, insa publicația…

- Un barbat despre care se crede ca ar fi reporterul olandez Peter R. de Vries a fost impuscat in strada, marti, la Amsterdam, a relatat publicatia locala Parool, indicand ca acesta a fost transportat la spital cu rani grave, potrivit Reuters. Politia a declarat intr-un comunicat ca un barbat…

- O tentativa de jaf neobișnuita prin amploarea sa a avut loc, miercuri, in apropiere de Amsterdam, cand mai multe persoane inarmate cu arme automate au incercat sa jefuiasca un transport de valori in care s-ar fi aflat bunuri de 50 de milioane de euro, informeaza Deutsche Welle.